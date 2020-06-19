隨著疫情日漸緩和，金典綠園道商場及第六市場聯合館內共60家品牌專櫃和市場攤位，推出總價值420萬的振興券，內含買1送1及現金抵用券等多項消費好康！即日起開始發放，優惠可使用至8月31日。

本次推出的「振興券」分成商場版和市場版，預計共發出800份，商場版振興券每份價值高達8551元，市場版振興券每份價值2992元，即日起至8／31(一)止，消費者只要加入晴天會員APP或是金典綠園道Line好友，即可扣點或免費兌換，可望帶動館內來客數2成的成長。

商場版振興券限量發放300本，晴天會員扣5點能免費獲得一本，內含可於全館使用的600元現金抵用券，及各種服飾配件、餐飲美食、家電家居品牌如：SISJEANS、AVEDA心靈漫步、樂扣樂扣、羅森資訊、春水堂人文茶館、TASTy西堤牛排等專櫃、餐廳商品買1送1或優惠折扣券。

市場版振興券則發行500份，除了10家攤位下重本推出生鮮、熟食買1送1，也有多種蔬果、鮮食組合第二件折價優惠，甚至還有20元的買菜金抵用券要幫煮婦煮夫們省荷包，只要加入金典 綠園道LINE好友就能免費兌換。

(中時 )