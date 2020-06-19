王道銀行召開股東常會，會中承認2019年營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案，將配發特別股每股0.425元現金股利、普通股每股0.4元現金股利，同時完成第八屆董事改選。

王道銀行表示，2019年財報的全年稅後淨利為11億元，年成長15.27％，加計當年度未分配盈餘調整項目，扣除提列法定盈餘公積並新增迴轉依法提列特別盈餘公積、迴轉自行提列特別盈餘公積後，可分配盈餘為10.93億元，擬分配甲種特別股0.425元現金股利、普通股0.4元現金股利。主要依2019年底已發行流通在外特別股3億股，及普通股24.13億股計算，特別股現金股利共1.28億元，普通股現金股利共9.65億元。

王道銀行指出，因第七屆董事任期屆滿，本次股東會進行第八屆董事改選，選出15席新任董事，包含3席獨立董事，董事名單為明山投資代表人駱怡君及駱錦明、台泥代表人張安平、台雅投資代表人陳世姿、怡昌投資代表人葉瑞義、艾貝投資代表人鄭誠禎及李榮慶、台雅投資代表人李芳遠、怡昌投資代表人林杇柴、明山投資代表人駱怡倩及李芸與林坤正。獨立董事為胡富雄、劉榮主及林鴻光。

響應主管機關政策，王道銀行說明，第八屆董事當選名單中，設有7席自然人董事，其中4席為自然人專業董事，皆具有豐富的金融與專業經驗。包括駱錦明為王道銀行創辦人暨董事長，李榮慶為亨通機械總經理，李芸曾任花旗（台灣）銀行消金總事業群負責人，林坤正曾為康迅數位整合總經理及創辦人（現為悠遊卡與投資控股公司董事），胡富雄曾任合庫證券董事長及金融聯合徵信中心董事長，劉榮主曾任財政部主任秘書與關政司司長及華銀／一銀／台新銀董事，林鴻光曾任安永聯合會計師事務所所長。專業董事陣容強，將帶領王道銀行追求卓越、再創佳績，同時將評估規劃辦理現金增資方案，以持續拓展業務，打造與員工、客戶、股東等利害關係人共創多贏的永續企業。

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