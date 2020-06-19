遠傳電信19日舉辦股東會，企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，遠傳在企業專網領域已有40個潛在客戶，遠傳有信心在這一塊領域拿下全台市占第一。

遠傳電信董事長徐旭東強調，5G的應用太廣了，2G、3G、4G是公網，可靠度高、可以打電話，但有其限制。5G的特性是可以用不同的網路資源、以及不同的傳輸方式，切出網路進行客製化應用，例如針對自駕車、物聯網等用途，這是和4G最大的不同。

遠傳總經理井琪指出，遠傳9大企業專網POC客戶領域遍及科技業、製造業、零售業、醫療、新創公司、政府合作案等領域，近期與台達電子、台灣微軟宣布攜手打造全台第一個5G智慧工廠。遠傳2019年全年度新經濟營收年成長率高達21%，2020年第一季年成長率更高達44%，新經濟營收占比更從2018年的10%上升至13%，預估2020年將提升至15%，新經濟營收上看130億元。

此外，遠傳2019年雲端服務營收大幅成長459%，物聯網業務營收年成長率也達343%，系統整合專案收入年成長率為33%，強健的營運實力創下優異的經營成效與財務表現。

曾詩淵強調，遠東集團的資源是遠傳發展5G企業專網的重要戰略夥伴，因為遠傳可以在集團的產業先試行，再將成功的模式拓展到不同行業。

(工商 )