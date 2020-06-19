橙的(4554)今天召開股東常會，會中承認並通過2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.1元，是三年來首次配發股利。

該公司2019全年合併營收3.47億元，稅後淨利527.8萬元，每股盈餘0.25元，結束連兩年虧損。展望2020年，疫情使得全球景氣不確性因素較高，且TPMS仍面臨白熱化的市場競爭，橙的仍致力於突破TPMS系統技術框架，積極擴大全球OEM、AM市場的占有率表現，目前已有大陸兩大客車及商用車廠-鄭州宇通、北汽福田客製化TPMS且整合車載系統的多筆訂單，也已密切掌握包括美國SMP、歐洲MAks wheel、日本Orange Japan等AM市場客戶約8成的訂單量，解封後營運可望持續增溫。

根據國外研調顯示，2019年底全球TPMS OEM的市場規模達到5,920萬輛，年增率4.9％、安裝率達64.5％，且歐洲仍為全球最大的TPMS OEM市場、市占率約31.6％，其次為大陸，市占率27.9％，有利於相關TPMS業者發展空間。

橙的以歐美日台及大陸等國目前90個專利優勢，針對歐美AM市場強化線上B2B銷售平台與當地物流服務，拓展更多輪胎通路、汽車百貨等合作的機會，同時運用商用車、拖曳車專用定位與資料傳輸技術以擴大業務範圍，布局全球TPMS系統市場。

(時報資訊)