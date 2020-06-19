台電台中火力發電廠預計重啟老舊的第2、3號機組，引發關切，東海大學地方自治研究中心本月10至12日、針對此議題進行民調，結果有近7成民眾反對中火重啟2、3號機組，且有高達7成2民眾認為若中火重啟舊機組、中市府應該硬起來。

東海大學政治系教授潘兆民指出，此民調是本月10至12日、針對台中市1700多位市民進行的調查，結果有效樣本數達845件，信賴度為95％，抽樣誤差為正負3.37百分點內。

根據民調結果顯示，高達78.8的受訪者贊成台中市府去年廢止台中火力發電廠第2、3號機組的使用許可，另有67.3％市民反對中火重啟2部機組營運，並有70.9％民眾認為中市府有權阻止中火重啟機組、72.9％支持市府採強制作為依法處置中火。

潘兆民指出，此調查結果顯示，台中市民不分藍綠、關心自身生活環境品質，且反對台電重啟舊機組，身為國營事業的台電應該依民意行事，政府也應儘速訂立相關能源政策，而中市府在決策時也應依循民意、展現強力作為。

台電對此強調，很重視中部地區民眾意見與對空氣品質的關切，2、3號機組經過改善後，已是符合政府排放標準的「合格機組」，為因應夏日用電尖峰、滿足民眾用電需求，將適時安排此2部機組加入供電。

(中時 )