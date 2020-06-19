先前不少傳聞指稱，受到新冠疫情影響，蘋果5G版iPhone 12可能會延後到 11月發表。但台廠供應鏈爆料，蘋果A14處理器和高通X60的5G Modem已於6月開始交由台積電5奈米投產，預計第3季交貨，因此上、下游加班趕工，新iPhone在9月如期發表應該不成問題。

蘋果搭載於iPhone 12的5奈米A14處理器，近日開始進入投片量拉升階段；而iPhone 12的基頻晶片採用高通驍龍（Snapdragon）X60，為全球首款5奈米5G基頻晶片，搭載全新的高通QTM535毫米波天線模組，提供卓越的毫米波效能，目前已通過蘋果效能、功耗、散熱、電磁波等測試工作。

Digitimes報導，蘋果新一代A14處理器和高通最新X60 5G基頻晶片，都採用台積電5奈米製程量產，且預估第3季陸續交貨，顯見華為海思下半年無法投片後空出的5奈米產能，果真如台積電董事長劉德音日前提及，其他大客戶爭取空出的產能，短時間內就能迅速補上。

台廠供應鏈透露，只要上、下游加班趕工，蘋果5G版iPhone 12還是能如期搶在9月份發表，爭取龐大的5G新品商機。

(中時電子報)