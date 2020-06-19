市議員何敏誠今日市總質詢時，對盧秀燕昔日初選敗將，變成現在國民黨主席，提醒市長盧秀燕不能全聽黨主席江啟臣，引起一場笑聲連連的鬥嘴鼓。（盧金足攝）

台中市議員何敏誠今天質詢時，詢問台中市長盧秀燕「妳和江啟臣誰比較大？」反被盧秀燕盼這位「有力人士」幫台中向中央爭取建設。（盧金足攝）

「妳和江啟臣誰比較大？」台中市議員何敏誠19日市政總質詢，要求市長盧秀燕表態，盧幽默回應，我是女的、江是男的，我是市長、江是立委怎麼比；何自詡蘇揆、蔡總統選舉都是他拿麥克風主持，盧馬上請「有力人士」何敏誠幫忙山線鐵路、動漫館，這場「鬥嘴鼓」的質詢，何反被託負任務，允諾「既然市長拜托他，會拖老命幫台中市」。

昔日初選的敗將，變成現在的黨主席！何敏誠今日下午在市總質詢時，展現資深議員的臨場表現，和盧秀燕對答一來一往，引起議事堂笑聲不斷。

何敏誠說，盧秀燕初選贏江啟臣，最後還打敗林佳龍才能選市長，盧選上市長，江選上黨主席，質問如果江下指示，要盧不要聽中央的政策，妳會聽嗎？還舉例蔡英文總統目標在台中市蓋社會住宅，若國民黨要求地方政府不配合，「盧秀燕你要聽江啟臣？」

盧秀燕說，當那個職位，大家都是在「服務」，還對當了廿七年議員的何敏誠表示，日前興建客家文化場地，特別為何敏誠付出努力落款肯定，表達地方的感謝。但何敏誠緊咬江啟臣當黨魁，提醒盧不一定要全聽他的

何敏誠侃侃而談，他與民進黨中央要員關係菲淺，助選時都當主持人號召支持者，盧秀燕說，客家文心建設也有將何的名字刻牆上，何回稱「市長刻他的名字，是事實陳述」，引全場大笑。

盧說，她和何敏誠像兄妹，「在中央這麼有分量，地方的建設拜托您幫忙」，包括台中鐵路高架化，還有山線鐵路，水湳經園區內的動漫館，希望何敏誠在民進黨的有力人士，幫台中市爭取。

民進黨議員何敏誠質詢國民黨籍市長盧秀燕，未多加刁難，還受盧之託，允諾向交通部長林佳龍等相關部會，答應「市長既然拜托他，會拖老命幫台中市建設」，但也籲盧秀燕要讓台中繼續美麗不要哀愁，稱讚盧防疫有擔當有肩膀，與以往藍綠議事堂炮聲隆隆的質詢迴異，也讓盧露出與老友相談的輕鬆笑容。

(中時 )