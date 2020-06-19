和小孩不同，擁有經濟能力的大人，想要收藏的玩具，有些是要證明自己的童心未泯，更多的是許多人把自己的人生經歷投射其中，每件收藏都是一段內心戲，透過它們和自己對話。

小野的玩偶窩 續說媽媽1001夜故事

白兔、黑兔，道出勇氣與平等

沒有孩子不愛聽故事，從小聽媽媽說故事長大的作家小野，為人父後，不但說故事給兒女聽，還全家總動員一同創造童話。

68歲的他，成了小朋友口中說故事很有趣的小野爺爺，搭配他收藏的玩偶，讓他成為孩子王。

小野拉著一個29吋大行李箱走來，裡面塞著滿滿的各式玩偶，他笑稱：「這可是我現在行走江湖，最重要的秘密武器。」

而這一切，得回溯到他童年時期，聽媽媽說故事埋下的種子，讓故事成為他生活不可或缺的一部分。

天生具有表演欲的小野媽媽，為了照顧孩子，成為專職家庭主婦，孩子們入睡前的床邊故事，便成了她的演出時間。記憶中媽媽會講歷史故事、名人軼事、武俠小說等，也會把生活中的見聞融入其中，甚至利用菜市場回家途中，到圖書館尋找素材，以自己的詮釋，編成故事講給5個孩子聽。

床邊故事，隱含沉重現實

和大多數人以為的溫馨床邊故事不同，從小歷經戰亂、逃難的小野媽媽，個性較陽剛、聲音較低沉，甚至帶點哭腔。故事背後想要傳達的想法不外乎犧牲、報恩與悲傷，對當時的小野來說，有些許沉重。

小野兄弟姊妹成家立業後，不再有人聽媽媽說故事，所以在弟弟建議下，在媽媽60多歲時，錄下100多卷的故事錄音帶，成了曾孫們最早聽的故事，後來，還出版成有聲書。

多年後，他前往德國法蘭克福參加書展，在車站聽到平靜又穩定的德文廣播時，竟感覺似曾相識，讓他掉入時光隧道，彷彿回到童年入睡前的片刻。

原來，會說故事的小野爺爺就是在這樣潛移默化下養成。

求學時代，小野的成績一直都是名列前茅，但他身上卻流著某種叛逆血液，自認並非符合傳統期待的他，課餘時間只想做自己喜歡的事。

他迷上自製人偶，並即興創作，自編、自導、自演的「成吉思汗西征」大片，就是在他小學時發生。還找來弟弟、妹妹們幫忙配音，午後放學時光就是小野家歷史劇上演的時間，雖然在幾個月後被爸爸發現而禁止，但說故事的DNA卻更深植在他們的身上。

說故事能力可說是小野家一脈相承的超強DNA，從曾出版的15本《小野童話》就能窺見一二，因為這一系列的童話並非獨立完成的作品，而是全家總動員的心血結晶。

一開始是小野夫婦與一對兒女共同參與，後來從美國回台探親的弟弟主動要求全家4口也要加入。於是透過越洋傳真，從4人增至8人的團隊，化成一本本獨一無二的故事，其中一篇「雨馬」還成了紙風車劇團的劇本，經常四處演出。

為擺脫傳統說故事老師單向說給學生聽的刻板印象，及增加視覺效果，他決定以動物玩偶增加互動。

初體驗是在孫子進入幼稚園就讀那年，他受邀為小朋友說幼稚園的歷史。在講故事前，他主動購買第一批動物玩偶，包括企鵝、兔子、綿羊等，透過角色個性的塑造，與彼此的關係連結，一人分飾多角的演繹方式，成功吸引目光，成了小朋友搶著擁抱的小野爺爺。

有了動物玩偶加分的小野爺爺說故事時間，如何更加吸睛也是他思索突破的關鍵，叛逆個性的他，通常會使用有別於傳統的方式開頭。

由他命名「害羞刺蝟」的玩偶成為最初登場的角色。

透過動物，傳達社會議題

「害羞刺蝟生性害羞，看到這麼多小朋友覺得好害怕，所以把自己捲成像一顆球，你們誰願意跟他當朋友，就接住他好嗎？」然後，用力把球拋出，讓小朋友搶成一團，於是人與人之間的距離就更拉近了，完全把傳統上要乖乖坐好的規則打亂。同時透過角色個性的形塑，讓害羞的小朋友克服恐懼。

生肖屬兔的小野，對於兔子情有獨鍾。在他的玩偶收藏中，有大量的兔子，當然也成了故事的主要元素。

在小野童話裡，有著一個其他童話中從未出現的「兔子王國」，而這個王國裡居然還有階級制度。

階級，一直是人類社會的重要議題。在這裡，越小隻、顏色越白的兔子，階級越高，而階級最低的黑兔，是他花了不少時間特地找尋的，因為他想運用故事裡常被欺負的小黑兔，傳達勇氣與平等的觀念。

儘管，小野不只一次提到，對媽媽說的故事內容多半沒有印象，但我卻在兔子王國裡，找到小野媽媽說故事的關鍵詞。

在他虛構的王國裡，每年獻出一隻兔子給獅子享用，一隻能夠變身烏龜的兔子自告奮勇被送給獅子，這不正是犧牲小我，完成大我的極致表現嗎？小野媽媽的影響跨越一甲子，依舊深植在家族心中。

在家裡有「企鵝」暱稱的小野，收藏動物玩偶時，也沒忘了它們。在他的行李箱裡，有著一對企鵝父子，也是他故事中的固定主角。

在小野爺爺的童話世界裡，每個角色個性鮮明，加上動物玩偶，讓小朋友擁有更多想像空間，為生活增添繽紛色彩。

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(中時電子報)