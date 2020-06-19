美國全心醫藥19日表示，該公司日前於美國2020消化疾病週(DDW 2020)中，發表了生物製劑Neihulizumab在治療難治的潰瘍性結腸炎上的成果。AltruBio的海報被評選為傑出海報，也在美國腸胃道學會選定的消化疾病週海報論文中，被評分為前10%。

這個單組、開放標示的第二A期研究由芝加哥大學醫 學院胃腸病學家大衛·魯賓(David Rubin)醫師領導，潰瘍性結腸炎的病人在使用 Neihulizumab 治療10劑後的第12週，顯示出 50%的反應率(緩解率29%)，藥效持續到第26週時，反應率為50%(緩解率 30%)。

Neihulizumab是一種靶向 PSGL-1 / CD162的免疫檢查點激動劑抗體，可消除長期活化的T細胞，已在四種自體免疫或炎症疾病上驗證其機制，並已在一百多例銀屑病和銀屑病關節炎患者中展現其臨床療效的概念驗證及安全性。這項研究藥物目前在難治的潰瘍性結腸炎第2期試驗，以及類固醇無效的急性移植物抗宿主病 (acute Graft-versus-host disease)的 1 期試驗中，對於現有療法無效的患者，有令人鼓舞的結果。

全心表示，潰瘍性結腸炎是一種發炎性腸道疾病(inflammatory bowel disease)，可引起結腸和直腸慢性炎症，並經常伴隨腸內膜的潰瘍或糜爛。據估計，在北美大約有100 萬人罹患潰瘍性結腸炎，全球發病率正持續上升。儘管病因尚不明確，但一般認為是由遺傳和環境因素共同導致，症狀包括腹痛、腹瀉、頻繁排便和直腸出血，患者罹患結腸癌的風險也比一般人高。

(工商 )