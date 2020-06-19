新北市立三重高中與淡江大學於17日下午在淡江大校校本部簽訂策略聯盟，未來兩校將進行「跨校」、「跨學制」、「跨領域」的各項教育合作，提出有助於學生適性發展之創新合作方案，打造跨教育階段校際間資源共享與互助合作。

淡江大學葛煥昭在致詞強調，國內各校在面對多元化、市場化、少子化與經費年年短缺的衝擊下，校際間進行合作與結盟，儼然已成了教育界的新趨勢之一。

三重高中校長莫恒中表示，未來的後續合作方向，將三大發展主軸-「國際」、「科學」、「藝術」為方向，達成培育具備國家認同、國際素養、全球競合力、全球責任感的國際化人才的目標。

三重高中表示，過去多年與淡江大學在科學志工培訓、自然領域探究與實作課等等，策略聯盟之簽約換文後，未來兩校將透過多面向之課程支持、資源分享以提升「科學實創人才培育計畫」共同謀求合作進而互享資源，提昇彼此的競爭力，發揮學校組織最大的效能，以因應日益進化與轉變的社會環境。

三重高中去年加入「新北創新教育加速器計畫」，以「密室逃脫-科學實創人才培育計畫」從114件方案中脫穎而出，榮獲進階級計畫補助，期盼藉由研發課程模組，將科學與生活、趣味、益智等元素結合，成為新北市自然領域創新人才培育典範。

(中時 )