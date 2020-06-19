國民黨兩岸論述組召集人林郁方解釋，沒人說要丟棄九二共識。（趙婉淳攝）

國民黨改革委員會於19日召開會議，國民黨主席江啟臣（左）強調，國民黨如今是走回正統路線、中道路線，堅持國家主權、堅持國父創黨與推翻滿清時的自由民主人權理念，自由民主是國民黨理念。（鄧博仁攝）

國民黨改委會今天召開全體委員會議，中常委劉大貝在綜合討論時開嗆，今天的兩岸論述是他在黨內看到最差的一篇，他不反對兩岸要有新論述，但不能否定九二共識，不能跟著民進黨走；兩岸論述組召集人林郁方隨後解釋，沒人說要丟棄九二共識，最重要的是執政的蔡英文總統，喜不喜歡九二共識才是關鍵。

國民黨改革委員會兩岸論述組召集人林郁方今天表示，國民黨將提出堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享榮等四大支柱，來建構和平穩定的台海新關係。

在進入綜合討論時，中常委劉大貝起身發言，痛批「今天看到的兩岸論是他在黨內看到最差的一篇」，國民黨應有自己的水平，而不是把兩岸論述由和平轉向戰役、和解轉向對抗，強調國民黨從大陸退到台灣一直是戰爭狀態，直到九二共識才開啟和平。

劉大貝認為，從2018年縣市長大贏到2020年總統敗選，不能因此視九二共識為包袱而要重新修正，不能否定九二共識，更不能跟著民進黨方向前進，如此將被人稱為「小綠」。

劉大貝舉例國民黨在保障自由人權下，要推動兩岸人權協議為例，認為兩岸要推動的是和平協議，唯有和平穩定的基礎，台灣人民的生命財產才能受到保障。

隨後，林郁方出面解釋，他不相信有人要棄九二共識如敝屣，黨魁江啟與兩岸小組委員中，沒人說要丟棄九二共識，但必須承認在民主國家，國民黨身為在野黨，自己喜不喜歡九二共識不重要，而是蔡英文喜歡才是關鍵，她才能判九二共識死刑。

林郁方說，如今蔡英文不接受九二共識，兩岸官方交流中斷，希望蔡英文提出方法解決問題，而不要一面裝的勇敢，同時又害怕兩岸關係走向戰爭。話鋒一轉，林批評，今天九二共識走到如此地步，中國共產黨要負很大責任，因其侷限國民黨講一中各表的權力。

(中時 )