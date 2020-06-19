德國電信（Deutsche Telekom）本周宣佈，通過增加額外頻譜和動態頻譜共享（DSS）技術，其在德國的5G網路已經覆蓋1600萬人口。對於其5G RAN部分，德國電信將繼續使用其現有4G供應商愛立信和華為。

德國電信表示，該運營商已經啟動使用了1.2萬個5G天線，預計到2020年底將有4萬個5G天線投入使用。目前其5G服務已經在超過1000個城鎮中可以使用，並且德國電信計劃到7月底覆蓋德國50%的人口，也即4000萬左右人口。這較其此前的2020年底覆蓋目標成長更快。

德國電信CEO Dirk Wossner在一份聲明中表示：「這是德國最大的5G項目。我們將為占德國一半人口的城市和農村地區提供5G服務。我們現在將比原計劃提前實現這一里程碑。儘管發生了新冠疫情，我們還是成功擴大了5G覆蓋。我們的網路運行可靠。」

由於德國電信提前獲得了10MHz的額外3G頻譜，從而使其有可能加速5G部署。德國電信原本打算從另一家未透露名稱的提供商那裡獲得這些頻譜，然後在2021年進行使用，但現在「提前」購買了這些頻譜。這些頻譜再加上重耕的5MHz 3G頻譜，構成了德國電信在2.1GHz頻段同時用於LTE和5G的15MHz頻譜。

在德國市場，在部署5G的同時，繼續擴大4G LTE網路仍然是重點，而德國電信等運營商正同時在這兩種技術上投入頻譜資源。

去年6月，德國電信在德國5G拍賣中花費約22億歐元，獲得了3.6GHz和2.1GHz頻段上的部分頻譜。去年夏天推出商用5G網路的沃達豐德國公司，則在拍賣中以18.8億歐元獲得了2.1GHz頻段上的40MHz頻譜和3.6GHz頻段上的90MHz頻譜。

與沃達豐一樣，德國電信正在使用DSS來更快地擴大5G網路覆蓋。該技術使4G LTE和5G NR可以在同時在同一信道上運行，並根據網路流量需求自動在兩者之間進行頻譜分配。

德國各地的客戶有望通過額外的頻譜和DSS帶來的更大帶寬而實現速度提升。德國電信表示，農村地區的網路速度提高了一倍，達到225Mbps，而城市地區的峰值網路速率在600-800Mbps之間。該運營商稱，在柏林和科隆等主要城市，5G天線在3.6GHz頻段上的傳輸速率高達1Gbps。

到目前為止，支持德國電信5G網路的手機包括三星S20系列、一加8、一加8 Pro和華為P40 Pro。

德國電信去年已經決定將逐步在其核心網中淘汰大陸供應商，該公司表示這也適用於5G網路。

對於其5G RAN部分，德國電信將繼續使用其現有4G供應商愛立信和華為。德國電信在一份新聞稿中表示，從技術上講，5G並不是一個獨立的網路，而是在現有4G網路上增加了新功能和技術特徵。孤立地考慮4G和5G技術是完全違背技術事實的。在天線網路方面，將一家廠商的4G組件升級至另一家廠商的5G，這在技術上是不可能的。為此，德國電信已與愛立信和華為簽約了新的5G RAN合同。

此外，德國電信表示，為了確保中期時間範圍內網路中的設備組件更加多元化，並且能夠有更多的供應商選擇，該公司支持所謂Open RAN技術倡議。

(中時電子報)