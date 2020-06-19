任監院副院長生變？黃健庭召開記者會說明｜2020.06.19

國民黨籍前台東縣長黃健庭（右）被總統蔡英文提名為監察院副院長，引發藍、綠跳腳，國民黨主席江啟臣19日出席黨內改革委員會全體會議前受訪時表示，尊重黃的決定，一切會依黨紀處理。（鄧博仁攝）

（17：00更新內容）總統府將提名前台東縣長黃健庭出任監察院副院長消息傳開後，引起朝野議論紛紛，總統府原定下午公布監委名單，但後來臨時喊卡。遭國民黨停止黨權的黃健庭，接獲府方取消記者會通知後，出面召開記者會表示，「若我的提名案不能得到國民黨的祝福，那麼我寧可退出提名」。

黃健庭透露，大概是在一周前得知自己將被提名為監察院副院長，感到非常意外，且心情有點複雜，但他認為這是一個超越黨派，可以獨立行使職權，為國家社會做事的職務，同時以他過去22年民代與行政首長的歷練，他相信自己能扮演人民與公務員體系間最好的橋樑，不只是監督，還要幫公務員「勇敢做對的事」。

黃健庭說，昨天他面見黨主席江啟臣，江了解監察院是一個「超越黨派、獨立運作」的機關，過去監委向來由各黨派推薦社會各界成員組成，是為國家效力，不是為政黨。他指出，前總統馬英九也曾提名綠營人士擔任監委，因此他向江強調，「我是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，願意尊重黨紀的處理」。

「如果得不到國民黨的祝福，我會退出」，黃健庭強調，原本希望自己加入監察院，能促成跨越政黨，協助政黨和解、化解對立，若無法達到這樣的效果，國民黨不支持他接受提名，那他會退出。

對於提名遭朝野議論紛紛，黃健庭覺得有些遺憾與無奈，重申最終還是希望得到國民黨的祝福，若因此要和國民黨決裂，沒有意義；目前府方沒有說要撤銷提名，自己應該會在找時間和江啟臣深談。媒體詢問，國民黨不支持意味著藍委不願意行使同意權投票，黃健庭說「對」，具體來講應該是這樣子。

至於曾涉貪污，遭質疑護航美麗灣飯店，黃健庭也特別說明，法院每一審都判決無罪，證明他沒有貪污，相信府方充分了解此案後才會提名他，謝謝府方對他的品格操守的信任；而美麗灣BOT案在2004年簽約動土，他2009年上任後是既成事實，也要求美麗灣做到零排放，連地方人士與荊桐部落都支持美麗灣營運。

(中時電子報)