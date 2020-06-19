中小型股當家，台股爆量力守紅盤！隨著各國陸續解封，新冠疫情恐爆發二次感染疑慮攀高，不僅美國多州確診人數明顯增加，北京亦疫情連環爆，讓近期樂觀期待解封帶動經濟快速回溫的全球股市投資人轉趨保守，加上包括大立光(3008)等大廠因下半年產業透明度不高，看法趨於謹慎，而端午節長假又將至，影響市場追價意願。

台股今天以平高盤開出，大立光、台積電(2330)、鴻海(2317)、台塑(1301)、台塑化(6505)、儒鴻(1476)等上攻無力，近期強勢的生技股—合一(4743)雖然以漲停作收，但盤中股價震盪劇烈，瑞基(4171)等收黑，盤中一度大漲的玉晶光(3406)尾盤股價急殺，權值股及高價股表現平平。

盤面焦點轉向中小型股，下半年業績看好的散熱族群因超眾(6230)漲停，帶動雙鴻(3324)及泰碩(3338)收紅，士紙(1903)、愛普(6531)、達爾膚(6523)、華星光(4979)、凌華(6166)、聰泰(5474)等以漲停板作收。

在群龍無首下，台股指數整場呈現狹幅震盪，尾盤時因當沖賣壓出籠，指數小幅拉回，勉強以小漲作收，最後一盤更爆出542億元大量，終場加權股價指數11549.86點，上漲1.53點，成交量2499.4億元；OTC指數158.91點，上漲0.79點，成交量655.57億元。

今日上市各類股以紡織類股表現最佳，上漲0.69%，其次是百貨類股及半導體類股，分別上漲0.64%及0.61%，表現較差者為生醫類股、其他類股及食品類股，其中生醫類股下跌1.35%，其他類股下跌1.26%、食品類股下跌1.14%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲3.64%，表現最差為化工類股，下跌0.49%。

就技術面來看，美股高檔震盪，台股亦維持區閶整理走勢，今天台股因逢周末，且不少個股漲多，讓市場追價趨於謹慎，終場小漲上漲1.53點，以11549.86點作收，雖未能站上11550點，但守住5日線及10日線，累計一周上漲119.92點。

台股於6月12日向下跳空回測，10日線與月線均有守，在逢低買盤回溫下，指數逐步墊高迅速封閉6月12日空方缺口，並進逼6月11日大量長黑，走勢較美股強勁許多。

由於台股連3日沿10日均線穩步向上攻堅，目前除半年線外，各均線均呈現上揚態勢，且季線以下的短中期均線維持多頭排列，KD維持中軸上且負開口逐步收斂，代表內資買盤的櫃買指數更領先創下今年新高。

雖然進入除息旺季，指數將陸續蒸發，且面對壓力區，追價買盤略見謹慎，但在月線、季線同步迅速攀升，下檔支撐持續墊高，又類股健康輪動、籌碼面上外資期現貨續站買方，台股多頭態勢未變。

分析師表示，全球抗疫行動仍然持續，近期又有南北韓衝突、中印邊境紛爭等國際因素干擾，但各國央行也確立寬鬆貨幣政策，帶動市場資金行情積極挹注國際股市，且台股現處於股東會旺季，上市櫃公司陸續給出復甦期前瞻，為台股多頭提供支撐。

考量聯準會持續強力寬鬆、市場資金充沛，各國股市走揚，加上台幣持續走升，市場資金充足，指數中期均線多頭排列，偏多格局不變，指數拉回皆是進場良機，建議偏多操作、汰弱留強。

在選股方面，由於目前台股指數處於區間盤整，選股可聚焦開始復甦民生消費，及下半年新機即將上市的蘋果概念股等相關族群，短打股東會釋出業績、題材正面訊息的個股，減碼高檔震盪、法人賣超股，中線逢回可佈局受惠5G政策的PCB、散熱及工業自動化股等。

(時報資訊)