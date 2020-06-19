東海大學地方自治研究中心今日發布民調，有7成台中市民反對台中火力電廠2部老舊燃煤機組重啟。台電今回應，7月預估尖峰用電會來到3791歷史新高點，會依照用電需求，適時安排中火2、3號機組加入供電行列。

台中市政府去年底以中火生煤年使用超量，廢止中火2、3號機組許可證，結果今年2月遭環保署撤銷處分，碰了一鼻子灰。但是東海大學地方自治研究中心民調，以近7成市民反對重啟力挺市府。

但台電指出，環保署撤銷台中市環保局裁罰後，依法2號與3號機已可加入供電行列。是考量用電需求與空品狀況，才會延遲至未啟動。但近來氣候轉趨炎熱，預估進入7月酷暑季節後，今夏尖峰用電可能達到3791萬瓩歷史高點，台中電廠2號與3號機組將是今夏用電重要機組。

歷史用電高點，是2019年8月1日創下，當時尖峰用電量達到3735.1萬瓩。而近日天氣炎熱，6月15日至17日連續三天打破今年用電量紀錄，17日是創下6月歷史用電量新高。

對於有人質疑2號與3號機不是合格機組，台電駁斥，指環保署撤銷該違法處分後，2部機組已回到申請操作許可證展延狀態，台中市環保局未為許可證准駁決定前，機組可依原條件操作。因此，無所謂「合法」、「重啟」的問題。

台電重申，今年由於通霄345kV超高壓輸電線路完工送電，10月進入空污季後，台中電廠將執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」，最多運轉機組數從原本承諾的8部減少為7部，且總發電量不超過330萬瓩（相當6部機發電量），與過去8部機約440萬瓩的發電量相較，已減少2部機組的發電量。

(中時 )