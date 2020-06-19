路透社報導，兩名印度官員透露，印度政府計畫對來自中國或其他地方約300項、價值80～100億美元的進口產品加徵關稅或提高貿易壁壘，以防堵非必要的劣質進口貨，並保護本地產業。

報導指出，政府文件顯示，印度政府至少從4月起就開始評估這項計畫，該計畫符合總理莫迪（Narendra Modi）最近為了推廣本地產品而提倡的自立運動。

消息來源透露，印度政府可能在未來3個月完成新關稅結構的藍圖。印度政府正在考慮提高160～200項進口產品的關稅，並對另外約100項產品實施非關稅壁壘，例如要求許可證或加強品質檢驗。

官員並表示，這項政策將鎖定價值80～100億美元的進口產品，以防堵使印度產品失去競爭力的非必要劣質進口產品。一名官員表示，印度並未針對任何國家，但這是減少如與中國等國家之間貿易失衡的方法之一。

在截至2019年3月底的財政年度間，中國與印度的雙邊貿易規模達880億美元，而印度對中國的貿易赤字達到535億美元，超越印度與任何一個國家的貿易逆差。在2019年4月至2020年2月間，印度對中國的貿易逆差達到468億美元。

(時報資訊)