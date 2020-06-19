泰豐(2102)19日舉行股東會並進行董監改選，由於南港(2101)之前持續加碼買進泰豐股權，積極投入席次爭奪，因此，此次改選頗受市場關注；不過，選舉結果，南港仍不敵馬家的全力防守，馬家仍取得5席董事、三席獨董，南港只拿下1席董事。

南港昨日派出包括律師、前董事長江慶興等9位代表親自出席，會中並發言質疑，泰豐2億股私募案的正當性？中壢廠2017年發生大火後的規劃進度？

泰豐昨日的股東會，會場嚴查股東身份，禁止非股東出席；南港在會中針對中壢廠開發進度發言提問，2017年1月大火以來，中壢廠受限於原地重建之困難，泰豐已經逐步將產能轉移到觀音廠，中壢廠、觀音廠今年的規劃狀況為何？

南港代表也質疑，泰豐私募額度高達2億股，如全部發行完畢，原有股東的持股比例將立即遭稀釋近3成，提問泰豐目前有任何營運或財務還款計畫，需要迫切在這一年私募如此高的金額之股份？提問泰豐現行經營團隊，有任何保障這些多年支持經營團隊股東不要被稀釋的因應方案。

針對南港的提問，泰豐則是以，這些問題都已公開在議事錄中帶過。

最後的當選名單為，南港輪胎代表人江慶興、馬述健、美克森企業代表人馬紹祥、馬岐山基金會代表人吳德豐、大天投資代表人馬佩君、馬岐山基金會代表人陳重義；泰豐提名的三席獨董左偉莉、周倖如、李天祥。

南港在選舉結果出爐後，提出聲明指出，此次加入泰豐董事會，希望讓泰豐的運作能脫離家族企業的侷限，讓經營面更透明化，強化有效監督，以追求泰豐所有股東的最大利益。

另外，南港也希望，未來兩家公司能夠合作追求雙贏，站在輪胎界的角度一起共同合作、經營、開發策略聯盟等，一起打世界盃。

(工商 )