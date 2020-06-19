上海商銀舉行股東常會，順利通過2019年財務報表及盈餘分配承認案，去年合併稅後淨利197.2億元、年成長7.4％，稅後淨利歸屬母公司業主146.6億元、年成長6.9％，均創下歷史新高，稅後每股盈餘（EPS）3.50元，優於上年度的3.37元，股東會因此通過盈餘分配現金2.05元，現金股息殖利率約4.55％。

上海商銀2020年第一季合併淨收益99.4億元、年成長3.8％，淨利息收益成長5.9 ％，手續費淨收益成長15.8％，合併稅後淨利47.5億元、年成長0.9％，稅後淨利歸屬母公司業主36.0億元、年成長0.4％，EPS為0.81元。至3月底個體逾放比0.20％，備抵呆帳覆蓋率628.87％，上年底資本適足率14.56％，普通股權益第一類資本比率13.82％，第一季稅前資產報酬率及稅前淨值報酬率年化後分別為1.26％及10.49％，均高於本國銀行的0.62％及8.12％，顯示資產品質穩固，資本適足性充足，獲利能力優於同業一般水準。

上海商銀總經理陳善忠表示，面對新冠肺炎疫情對經濟衝擊，該行審慎應對，依循「深耕台灣、連結兩岸三地、拓展國際業務」的中期發展策略，及今年策略主軸的「智慧金融、創新永續」，採取四大發展重點，首先是維持良好的業務成長動能，持續以企業金融為核心業務，提高國際金融業務的比重，以分散地理性的收益來源，達成區域互補作用，同時也兼顧個人金融的房貸、消費性貸款，以及中小企業放款。

其次是提升非利息收入，強化外匯業務、財富管理、財務行銷及財務操作，提高手續費收入與投資收益的規模與佔比。其三是加強海外布局，持續深化滬港台上海銀行策略聯盟業務合作平台，並籌建大陸無錫分行，增資柬埔寨子公司AMK微型金融機構，申設越南北寧代表人辦事處，布建更完整的大陸及亞太區域網絡。其四是加速發展數位金融，持續優化企業及個人網路銀行與行動銀行交易及服務功能，架構實體分行與數位金融整合的營運模式。

陳善忠指出，面臨後疫情時代的新常態，該行將調整新的策略思維，掌握新的市場商機，同時持續創新產品與服務，精實營運管理，善盡企業社會責任，創造永續價值。

(工商 )