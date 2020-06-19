《極智對決 誰梭了算》胡宇威（左起）陳璇安、苡愛、JR、庹宗康、歐弟、張景嵐、丫頭、阿喜、坤達本週前進花蓮對決。華視提供

華視東森全新實境綜藝《極智對決 誰梭了算》主持群庹宗康、歐漢聲（歐弟）、JR紀言愷本週前進花蓮對決，來賓偶像劇男神胡宇威MAN力大爆發，一手把兩個小棒球員一手拎起，讓其他女來賓們大喊：「真的太帥了」！其中前偶像團體ENERGY成員坤達，燃起曾經叱吒風雲過的「K-ONE」前團員JR遊戲勝負慾，掀起昔日偶像男團的恩怨情仇。

節目中一路過關斬將的JR在最後一關遇上了人稱遊戲王的坤達，兩人激烈對決，歐弟在旁詳細實況轉播說道：「究竟是K-ONE厲害，還是ENERGY強呢？」此話一出馬上激發坤達的鬥志：「這個不能亂嗆喔！要打去練舞室打！」而JR也不是省油的燈馬上突襲，兩人都不忍輸掉尊嚴，打得難分勝負，最終遊戲王坤達還是贏得了勝利，為了維護演藝圈的和平，歐弟在旁緩頰：「兩位都是演藝圈優秀的代表」。

第二站抵達擁有百年歷史的玉里國小與小小棒球員一同競賽，偶像劇男神胡宇威噴發賀爾蒙，為了不落後比賽，一手將兩個小棒球員拎起，讓現場女性各個心花怒放，而身為爸爸的歐弟與庹宗康看到小小棒球員賣力幫他們贏得勝利，更現場掏腰包贊助獎學金鼓勵小朋友，現場不分輸贏十分溫馨。更多精彩內容請鎖定華視頻道週六晚間八點，東森綜合台週日晚間十點《極智對決 誰梭了算》。

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