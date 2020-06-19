國民黨台南市議員洪玉鳳19日痛批市府為了區區250個車位，假赤崁樓文化園區改造之名，在全台唯一清朝署遺構所在的成功國小開挖地下室，嚴重破壞歷史遺址，結果工程開挖後，古文物陸續出土，工程也一再停擺；她問，如果不想成為歷史罪人，此案該如何善後呢？市長黃偉哲說，他並不想在多年後讓大爛建設隨身，還強調如果讓古蹟面目全非，這個工程就沒有堅持下去的理由。

洪玉鳳指出，屬國家古蹟的赤崁樓，曾獲得華盛頓郵報推薦是值得去旅遊的風景區，但文化局為了闢建250個停車位，以赤崁樓文化園區改造之名，不惜破壞早期是清朝大湖區域的赤崁樓與成功國小地貌，該址同時也是全台唯一清朝臺灣署遺構所在，這些車位造價不包含土地在內每個高達644萬元，遠超過中西區包括豪宅在內連同土地權屬車位每個140萬元。

洪玉鳳還質疑，赤崁文化園區改造經費高達17億多元，市府開挖成功國小地下室是想要「以小綁大」，從當初僅1億元的停車場工程預算發包，後來暴增到10幾億元；市府開發平實園區，改建飛燕新村，開挖後發現該處是歷史遺址均予保存，但已有400年歷史的成功國小古文物出土，市府卻視而不見，開發工程依舊持續，所以她早在3年半前即炮轟市府是文化劊子手，把具有歷史意義的地標，以人為方式破壞先人留下的文化資產。

文化局長葉澤山解釋說，赤崁樓文化園區還包含石精臼、廣安宮及其他巷弄皆在計畫中，開挖成功國小地下停車場，僅是該計畫中的一個小小附屬計畫而已，並不是單一性工程。

洪玉鳳認為，開挖成功國小地下室闢建停車場計畫，原訂2019年完工，如今卻因古文物出土而停工，也無法恢復原狀；施政者若好大喜功，將為文化帶來浩劫，大家都不想成為歷史罪人，她問黃偉哲，此案該如何善後？黃偉哲說，建設有好有壞，他也不想在2年半或6年半後，讓市民想到他就想到大的爛建設，如果建設讓文化古蹟面目全非，就沒有堅持下去的理由，他會動態檢討思考。

事後，文化局則強調，市府基於行政一體，雖有校園改造及附帶停車場等建設，但由文化局主政推動此案，最有助該區域既有古蹟保存及潛在文化資產的維護。目前工程之所以暫時停工，即為謹慎因應原赤崁樓停車場所出土的遺構，未來市府將視文化資產審議結果，再予調整新建工程的內容，因此不僅沒有持續工程破壞遺構，停工反而突顯市府在每個工程階段都審慎因應。

此外，為使成功國小學童回原址上課期程不致影響過大，在原校舍範圍的遺構文物，經清整完畢並經委員會同意，工程已採分期規畫；換言之，在相關變更設計程序及備料程序完備後，預計9月即可辦理學校部分的復工作業，其餘部分再待文化資產審議結果予以調整。

(中時 )