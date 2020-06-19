強尼戴普（Johnny Depp）前妻安柏赫德（Amber Heard）近年因演出《水行俠》一角的「梅拉」走紅，隨著兩人婚變內幕不斷曝光，安柏赫德繼續參演《水行俠2》的機率似乎越來越小。近日外媒報導，安柏不僅在離婚前偷吃「特斯拉CEO」馬斯克（Elon Musk），還找來超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）多人運動，更有媒體曝光疑似當天卡拉坐電梯到安柏家上上下下的監視器畫面，更添這樁傳聞的可信度。

強尼戴普和小他23歲的安柏赫德2015年結婚，隔年女方就申請離婚，起初安柏控訴強尼戴普家暴，透過律師放送不少影音鐵證，讓強尼戴普事業一落千丈，後來強尼戴普曬出證據大反轉，澄清自己才是被家暴的人，更指女方在離婚前就和馬斯克有染，網友聲浪也轉而力挺強尼戴普。

近日《每日郵報》更報導，安柏閨密Raquel Pennington前夫Josh爆料，曾聽說安柏和馬斯克、超模卡拉玩3P，而安柏和卡拉過去都曾坦承是雙性戀，過去也有八卦媒體報導，指強尼戴普控訴家庭破裂的元兇都是因為卡拉。

如今鬧出多人運動傳言，5月才和女友Grimes迎來一子的馬斯克火速否認，澄清從未和卡拉發生關係，兩人只是好友，也強調在安柏與強尼戴普婚姻期間沒有接近過女方，他隔空呼籲兩人要停止戰火，說：「人生太短了，這件事帶來太多負面影響，相信沒人希望他們繼續花時間在法庭上互鬥」。

(中時電子報)