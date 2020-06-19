根據產業調查公司 Yole Developpement 針對 Micro LED的報告指出，Micro LED 的專利申請件數激增，截至 2019 年底，已有350多個不同廠商與研究單位提出近 5500項Micro LED技術專利，其中有大約40％的專利申請是在2019年提出。

光電協進會指出， Micro LED是可以在顯示器和其他成像應用中做為單一像素的發光二極體。在高解析度的平面顯示技術中，Micro LED具有比傳統 LCD／OLED 更寬的色域、更高的亮度、更好的電源效率，以及更高 的對比度。不僅如此，它們也可用於輕巧型、高解析度，以及亮度需求高的其他應用領域，例如 VR／AR 顯示器，以及智慧型手錶等應用。

Yole 認為，顯示器製造商積極投入研發加速了近期專利申請的成長， 其中中國京東方的申請件數位居榜首，僅在2019年就出現了近 150 個新專利家族，但其他競爭對手包括 LG、友達、三星，以及其他公司也積極研發，力求維持競爭優勢。Yole 指出這是大多數以顯示為導向的公司，最初都不願使用 Micro LED，但在此之後，由於 Micro LED 在高階顯示市場表 現出與眾不同的潛力，因此使得他們不得不加快腳步。

在 Yole 的報告中還強調了中國廠商在 Micro LED 專利競賽中有長足 的進步，該公司指出，這部分反映了一個事實，即中國現在掌握了著全球將近一半的顯示產能。該公司認為許多中國 Micro LED專利並非毫無問題， 但是其中許多專利所表現出來的創新，可以顯示出中國努力展現出強大的決心來縮小與既有競爭對手的差距。

從專利申請案的技術領域還可以提供了一個有趣的現象，可以了解當 前的光電市場以及未來的發展方向。Yole 在此領域追蹤的專利家族中，近四分之一是跟「傳輸與互連」技術有關，這反映出 Micro LED 仍需解決一 些基本的製造問題，以實現其市場潛力。

由於 Micro LED 的尺寸很小，因此一個關鍵生產瓶頸是將帶有 Micro LED 的晶片從晶圓「巨量轉移」到顯示器背板。此類轉移涉及數百萬個 Micro LED，並且必須以微單一顯示器的製造中要花費數週的時間，使得每家廠商都在尋求更好的方 法。

Yole 指出，與巨量轉移相關的專利繼續主導著 Micro LED的IP活動。該公 司特別強調了一些方法，例如彈性體微印刷與採用 MEMS 的方法，以提高生產效率。此外，使用雷射從晶圓上分離 Micro LED以及與光鑷相關的技術都 有人提出想法。

光電協進會也表示，在全球強大的競爭中，台灣是否能成功抓住優勢，成為全球 Micro LED 產業的領導者，將有賴各界配合，加速串聯產業鏈。 甫於 6/17 日結束之台灣 Micro LED 產業趨勢發表會發表會，各顯示器相 關業者在會中交流，深入了解 Micro LED 產業的需求及解決方案，將有助台灣在 Micro LED 產業的發展。

(工商 )