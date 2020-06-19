真是飛來橫禍！大陸貴州省的貴陽市，去年有名女子，與兒子在社區曬洋芋片時，竟慘遭天外飛來的一瓶滅火器狠狠砸中，當場爆頭身亡。警方事後追查，發現這「從天而降」的滅火器，是一名10歲男童，因為家裡沒人，亂丟好玩的。最近本案判決出爐，男童父母一審被判賠人民幣78萬元，相當於台幣325萬元。

《澎湃新聞》報導，去年7月下午，一名年僅10歲的王姓男童，當天下課放學回到舅舅位於貴陽市當地的一處社區大樓，因為家中沒有大人，他便自己跑到7樓樓梯間玩耍，看到有2個滅火器放在窗台處，他一時覺得好玩，就把滅火器推下樓。結果第1瓶被推落的滅火器沒砸中人，他接著亂推第2瓶滅火器，剛好砸到人正在樓下曬洋芋片的39歲袁姓女子。

袁女頭部因為當場被從高空掉落的滅火器砸中頭部，當場爆頭流血倒在地上，緊急送醫後仍因傷勢嚴重死亡。貴州省高院本月16日宣判，被告人10歲男童的父母，需賠償受害人人民幣78萬多元，相當於台幣325萬元左右；而該社區物業公司也須承擔責任，必須賠償人民幣49,226元（約台幣20萬元）。

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(中時電子報)