台中市議員陳廷秀19日在市政總質詢時，關切中火2、3號機組打算重啟，東海大學地方自治研究中心民調，近8成市民認同市府廢止中火機組許可證，近7成認同市府有權阻止中火機組重啟，市長盧秀燕表示，面對各式民調皆尊重參考，「面對空汙，沒有人是例外」市府整治空汙已有成效，會持續團結努力奮鬥。
對台電未來不排除重啟中火2、3號燃煤機組，東海大學地方自治研究中心19日公布民調，近8成市民認同市府廢止中火2部老舊燃煤機組許可證，近7成認同市府有權阻止中火重啟機組，外界關心市府看法，盧秀燕對議員質詢時做「面對空汙，沒有人是例外」以上表示。
盧秀燕強調，面對各式民調皆尊重參考，市府整治空汙已有成效，會持續團結努力奮鬥。
環保局長吳志超表示，市府會尊重民意，持續強力管制中火，台電身為指標性國營企業，更應順應國際減煤趨勢，不再重啟燃煤機組，降低對空品影響。
(中時 )
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