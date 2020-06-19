投資人擔心新冠肺炎復燃，加上數據顯示美國經濟難以V型復甦，隔夜美股漲跌互見，亞股亦然。觀察今日台股，在央行宣布不降息及昨日股匯雙升帶動下，開漲8.94點，報11557.27點，盤中雖多次翻黑，但IC設計、被動元件有撐，加權指數逐漸回升，最高站上11584.88點，尾盤成交量急增，終場上漲1.53點或0.01%，收11549.86點，穩守11500關卡及10日線，成交值放大至2499.4億元。今日外資(不含外資自營商)賣超102.188億元，投信買超3.8421億元，自營商買超13.929億元，三大法人賣超84.41億元。

今日集中市場漲跌不一，紡織股傲視大盤，收漲0.69%最多；百貨股緊追在後，收漲0.64%；半導體則位列第三，收漲0.61%。防疫股漲多拉回，生技醫療收跌1.35%，化學生醫收跌1.1%。大盤由電子股接棒發功，資金轉向IC設計、被動元件，千金股也不惶多讓、紛紛收紅，股王大立光(3008)開高10元至4060元，終場上漲0.12%，收4055元；股后矽力-KY(6415)則開高15元至1785元，終場上漲2.54%，收1815元。

權值股聯發科(2454)備受青睞，外資圈不斷拉抬目標價，其中日系外資野村高喊700元，為外資圈最高價，三大法人也連4日買超，帶動股價開高走高、收漲6.43%，IC設計族群同步走揚，其中揚智(3041)高掛漲停，迅杰(6243)收漲6.48%。至於台積電(2330)經過昨日強勢填息後，今熄火收在平盤；鴻海(2317)則小漲0.38%。個股方面，台灣LED廠晶電(2448)與隆達(3698)擬透過換股方式合組新公司，搶攻未來Micro LED及Mini LED商機，隆達聞訊亮燈漲停，惟下半場漲幅收斂，收漲5.14%；晶電多方力道不足，股價虎頭蛇尾，收跌1.71%。

今日台股多空交戰激烈，小漲0.01%作收，日K連四紅、周K翻紅，中期均線仍呈多頭排列，大盤偏多格局不變。5日RSI為60.76，10日RSI為62.64；9日K值為56.55，9日D值為59.82；20日乖離率為1.96。另看籌碼面，今土洋對作，三大法人賣超84.41億元。其中，外資終結連3買，今轉為賣超102.19億元，本月來累計買超747.41億元，今年來累計賣超5879.78億元。展望後市，國際間消息面雜音多，須慎防市場信心動搖，短線可留意IC設計、5G、遊戲及振興券相關個股。

(時報資訊)