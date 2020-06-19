澳洲新南威爾士州在2012年，發生一起40人家庭亂倫雜交案件，整個家庭成員互相亂倫性侵，家庭其中1人17歲少女佩特拉（PetraColt），8年前自爆遭「是叔叔也是哥哥」法蘭克（FrankColt）性侵，才讓這起家庭大亂倫案件曝光，全案於近日宣判。

據《每日郵報》報導，這起40人亂倫大家庭，是由祖先提姆（TimColt）「帶頭」（已於2009年逝世），當年他與妻子生下7名子女後，居然上了自己的女兒貝蒂（Betty），生下12名子女，其中包括8年前出面揭發家庭亂倫的17歲受害少女佩特拉。

提姆不但與女兒貝蒂亂倫，還被發現與孫女朗達（Rhonda）生下5名子女，整個家族都在野外搭帳篷，於澳洲各處不停遷徙，生活環境相當雜亂。

提姆與女兒貝蒂所生下的其中1名女兒佩特拉，2010年遭到貝蒂的兄弟法蘭克在汽車後座性侵，這起強暴「是姪女也是妹妹」的案件，最終在事件受害者佩特拉的爆料下曝光。

警方後來調查發現，這個亂倫大家庭牽扯到叔姪、父母等近親亂倫關係，有的孩子已經長大成人，最小的甚至不到10歲，多數人都未接受教育，長期生活在營養不足、環境髒亂的地方。家中的多數成員，都是藉由亂倫雜交所生下，警方經過複雜的比對，推測大概只有1個孩子，不是經由亂倫生下。目前多數孩子已被安置，警方針對牽涉性侵、亂倫者進行起訴，近日將進行宣判。

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(中時電子報)