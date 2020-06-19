火災警報器能救人一命，八里區龜馬山紫皇天乙真慶宮19日共捐贈1500個住宅用火災警報器新北市政府消防局，由消防局長黃德清代表受贈。黃德清表示，火災警報器將優先安裝獨居老人、身心障礙等弱勢族群，以及狹小巷弄等潛勢區域，降低人命傷亡、財務損失。

龜馬山紫皇天乙真慶宮19日舉辦捐贈儀式，消防局長黃德清、市議員鄭戴麗香、八里區長吳嘉榮、立委洪孟楷主任代表都出席儀式，儀式祭祀外，現場也熱情大合影。

黃德清表示，龜馬山紫皇天乙真慶宮崇奉玄天上帝為主神，香火鼎盛，宮廟樂於公益，每年頒發獎學金，此次更捐贈住宅用火災警報器1500個，消防局將優先協助安裝於獨居老人、身心障礙者、等弱勢族群，以及狹小巷弄等火災潛勢區域，期許讓住宅用火災警報器發揮最大效用。

黃德清呼籲，火災具成長性，深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低、行動力最弱時刻，住宅用火災警報器可提早發現火災，及時逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害。

黃德清說，盼安裝住警器的觀念普及，並鼓勵民眾自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買，保護自身居住安全，讓火災發生初期能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失，守護每個家庭。

(中時 )