北京近期剛受新一波疫情襲擊，而根據中國大陸疾控中心18日晚發布北京市本土疫情及病毒基因組序列等初步研究結果顯示，北京此輪流行的病毒在歐洲多見，但與歐洲當前流行的病毒「還要老」，但如何傳入還待確認。

根據陸媒《財新網》報導，陸疾控中心公佈北京市確診病例與環境樣本基因序列組數據，這3組同樣於6月11日採集的樣本中顯示，北京流行的新冠病毒在歐洲屢見不鮮，與之最接近序列來源捷克、台灣，希臘以及葡萄牙。因該病毒與多個國家流行的病毒相似，所以無法判定病毒的來源。

此前，陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，北京此次新發疫情病毒不是源自北京，而是由其他地方帶到北京，並存在兩種可能。其一，感染者在市場造成病毒擴散，包括人際傳播以及污染環境；其二，被污染的海產品或者肉類食品經冷鏈運輸進入市場，並造成傳播。

陸疾控中心病毒病所所長助理、國家流感中心副主任劉軍表示，不同的陽性樣本，指向的結論是不一樣的：它可能指向環境以及它內部的動物或物品本身是傳染源，也可能指向被病毒感染的人是傳染源。

陸疾控中心病毒所所長助理張勇表示，在新發地市場的環境中檢出大範圍的陽性標本，提示這個病毒已經進來有一段時間了。他指出，從基因組流行病學的初步研究結果看，這個病毒是從歐洲來的，但是它跟歐洲當下流行的病毒又有一定差別，它比現在歐洲流行的病毒要老。

至於病毒如何進入，張勇表示，這涉及多種可能，例如病毒潛伏在進口冷凍食品中，由於冷凍期間內病毒沒有發生變化，也不會有變異發生；另外，也可能是在新發地市場等陰暗潮濕的環境裡潛伏下來，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露感染人，導致進化速度變慢，最終看到的就是這些病毒株更接近於歐洲老病毒。

(中時電子報)