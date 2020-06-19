侯友宜代表獲贈。（許哲瑗攝）

國際扶輪社3490地區及新北市永大扶輪社聯合各社，今捐贈新北市1輛「X光巡迴篩檢車」、2輛救護車及防疫物資，總計市值逾2000萬元，市長侯友宜上午代表受贈並表示，新款「X光巡迴篩檢車」一天至少能服務2場次，每年至少4萬人次以上可獲得免費結核病X光篩檢服務，且民眾花費不到2分鐘就能完成篩檢，估計未來10年可篩檢40萬人，發現4萬名胸部異常者，進而早期協助其轉介與治療。

侯友宜表示，結核病在台灣新診斷的個案數與死亡人數，歷年來在所有法定傳染病中佔第一位；個案通常直到就醫時，檢查後發現確診，新北市2008年起成立「X光巡迴篩檢車」，以行動方式，將胸部X光篩檢送進需要的區域，深入山地鄉、原住民、結核病個案接觸者、社區潛藏的結核病個案及年齡大於65歲、糖尿病等高風險族群社區或場域。

侯友宜說，新北市「X光巡迴篩檢車」從2008年開始服務，目前已相當老舊，感謝國際扶輪社3490地區及新北市永大扶輪社聯合各社，捐贈市值達1000萬元的「X光巡迴篩檢車」，配備為新型數位X光機，一天至少能服務2場次，每年至少4萬人次以上可獲得免費結核病X光篩檢服務，且民眾花費不到2分鐘就能完成篩檢，估計未來10年可篩檢40萬人，發現4萬名胸部異常者，進而早期協助其轉介與治療。

此外，新車上亦備有新型醫療影像儲傳系統，照好相可直接於車上顯示X光影像，就地確認其完整性，可補足新北市偏鄉地區醫療資源不足、延宕結核病診斷時機困境，及早阻斷社區傳染鏈。

侯友宜說，扶輪社今年也因應新冠肺炎疫情來勢洶洶，特別捐贈救護車2輛市值約900萬元，及共170萬元之醫用防護衣、隔離衣等防疫物資1批，提供醫護及防疫人員穿戴，以避免接觸到感染者咳嗽、打噴嚏的飛沫或其他體液，對於第一線人員有莫大的幫助，非常感謝。

國際扶輪3490地區總監張秋海指出，為響應國際扶輪年度主題「扶輪連結世界」，積極向國際扶輪社申請經費提供防疫使用，成為台灣第一筆成功申請通過的急難救助金，除了用於社區中的結核病防治，亦協助讓市民免於新冠肺炎的威脅，一同度過難關。

(中時 )