新台幣兌美元匯率持續升值，今(19)日午盤升值8.2分而以29.573元暫收，造成出口產業第二季獲利均遭新台幣匯率吃掉，業者叫苦連天。上銀集團總裁卓永財表示，他向來認為匯率應該中性，新台幣匯率沒有理由成為全球最強貨幣，近期新台幣匯率升值是因熱錢湧入，他呼籲央行應該有所作為，排除熱錢干預匯率。

上銀集團總裁卓永財及上銀董事長卓文恒兩父子，今日出席上銀股東會後受訪。被問到近期新台幣匯率升值看法時，卓永財表示，匯率應該是中性，新台幣匯率沒有理由這麼強而成為全世界最強貨幣。這波新台幣升值，主因是熱錢流動及香港資金跑來台灣，台灣整體競爭力沒有那麼強，不能靠熱錢把新台幣匯率炒起來，中央銀行要有作為，維持貨幣的中性，應排除熱錢干擾匯率因素，日本經濟失落20年，主因是匯率強勢，影響競爭力。

卓永財指出，從上銀及大銀微系統兩公司目前訂單狀況來看，6月業績有機會超過5月，第三季優於第二季。下半年營運會比上半年好。主因是有客戶群及新產品服務顧客。大銀顧客群與上銀不一樣，工具機佔上銀營收比重三分之一，大銀客戶以半導體及智慧製造為主。

卓永財表示，隨著全球各地陸續解封，整體景氣還要觀察一、二個月，目前看來，企業為分散製造，在大陸以外設第二季生產基地，高端會回台設廠，低端會到東南亞設廠，東南亞下半年機會比上半年及去年好，尤其越南在東南亞表現是最好。工具機是資本財，復甦是最好，產業機械加工及汽車產業好起來，工具機才會好起來，工具機產業景氣難有起色，主因是飛機都不飛了，日本汽車生產少掉六成，對金屬加工需求減少，這是工具機很大客戶族，其他產業好起來，工具機產業景氣才會有起色，第三季工具機產業景氣還不會好轉。

卓文恒表示，客戶下單保守，交期比以前短，目前上銀訂單能見度1.5～2個月，多半是1個多月，少部分交期2個月，客戶對下半年還是有疑慮，不敢下長單。比較熱的自動化、醫療及半導體設備用到滾珠螺桿及線性滑軌陸續調漲售價5％～10％，上銀4、5月合併營收回升，6月又優於5月，7月訂單快滿了，開始接8月醫療、5G、半導體及自動化等產業訂單，第二季可以轉虧為盈，上半年有機會獲利。

(工商 )