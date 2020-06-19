關貿改選今年競爭激烈，儘管公股順利取得九席，但卻意外演出民股的投票爭議，此次選舉落馬的民股昇恆昌，在今天選舉過程當中因為發生所徵求通路統一證券，未能將300多位股東的選票即時交付，導致選舉失利，對此昇恆昌將對選舉結果提出訴訟，會否影響到不同民股之間的席次消長有待觀察。

今日下午則由得票最高的民股董事方國蓉召集董事會順利選出現任公股董事長許建隆續任董事長，至於副董事長，此次財政部暫未再推派人選。

(工商 )