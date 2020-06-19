關貿網路改選 落選民股意外出現投票爭議 15:302020/06/19 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關貿改選今年競爭激烈，儘管公股順利取得九席，但卻意外演出民股的投票爭議，此次選舉落馬的民股昇恆昌，在今天選舉過程當中因為發生所徵求通路統一證券，未能將300多位股東的選票即時交付，導致選舉失利，對此昇恆昌將對選舉結果提出訴訟，會否影響到不同民股之間的席次消長有待觀察。 今日下午則由得票最高的民股董事方國蓉召集董事會順利選出現任公股董事長許建隆續任董事長，至於副董事長，此次財政部暫未再推派人選。 (工商 ) #關貿 #民股 #選舉 #公股 #改選 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 自己人倒貨逾1600張 高端疫苗股價狂殺 - 財經 - 工商 酸爆了！徐旭東嗆台灣大：魚頭魚尾「喜歡吃，也不錯」 - 財經 哈佛教授：大陸突破美國科技封鎖 搶下台積電是選項？ - 財經 廣明跟惠普和解！股價爆了 60萬張買單搶掛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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