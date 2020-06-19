總統府今(19日)原訂將公布第6屆29位監委提名名單，提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長、前台東縣長黃健庭擔任副院長，不過，監委名單消息傳出後，引發外界反彈。前立委黃國昌更秀出民進黨6年前的粉絲專頁貼文，發現民進黨曾在2014年7月10日時，以「為貪汙案換掉黃景泰，那徐耀昌、黃健庭不換嗎？」為題貼文，但現在卻提名他當監察院副院長。

民進黨臉書6年前貼文。(取自民進黨臉書粉專)

總統府今天原訂將公布第6屆29位監委提名名單，但有關前台東縣長黃健庭的副院長提名引起極大爭論，因此總統府後來也臨時取消提名記者會。然而，根據民進黨當時在臉書上發布的圖表內容，黃健庭擔任立委期間，涉嫌向藥商收取回扣，2008年遭台中地檢署依貪汙罪起訴求刑10年，但迄今卻尚未一審。

對此，黃國昌今則是在臉書砲轟，「身纏貪腐弊案的政客，躍居國家御史殿堂！這種監察委員提名標準，是在重申監察院本來就沒什麼功能嗎？所以拿來當成『後謝』+『收編』的工具，只是剛好？這已不只是浪費公帑的問題而已，而是讓整個國家的價值標準，向下墮落沈淪。真是可悲！」

(中時電子報)