針對平面媒體報導橋頭地檢署公訴檢察官靳隆坤於橋頭地方法院蒞庭執行公訴職務時，有於法庭閱報的個案不當行為，橋檢表示，檢察長洪信旭獲悉後，立即指示由橋檢主任檢察官李廷輝約詢靳隆坤進行行政調查後，於4月17 日提交橋頭地檢署檢察官職務評定委員會審議，並通知靳隆坤到會說明。

經審議後，認為確實有違反檢察官倫理規範及公務員服務法等規定，建議依法官法第95條第2款予以警告之處分，並已於4月24日陳報上級機關臺灣高等檢察署轉陳法務部檢察官人事審議委員會審議，於19日上午通過予以警告之處分。

橋檢指出，對於檢察官靳隆坤之個案不當行為，橋頭地檢署深表歉意，靳隆坤事後也深切反省。洪檢察長除指示公訴組主任檢察官加強督導外，也於署內會議向該署(主任)檢察官宣導，檢察官執行職務，應遵守檢察官倫理規範及公務員服務法等規定，切勿再有任何不當行為。

(中時 )