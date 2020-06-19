北市議員王鴻薇接獲黎順里陳情，今天下午舉行記者會。（譚宇哲攝）

北市信義區黎順里鄰近台北市立第二殯儀館，每年清明節8天內湧現4000多班掃墓公車，帶來空氣、噪音汙染及壅塞，里內更有2萬6500多座墳墓未遷，卻因超出二殯回饋金補助範圍74公尺，長年沒有補助，讓里民群起抗議，要求修法補助，北市殯葬處表示，7月中旬以前會邀集專家學者召開權重會議，研議是否修法補助。

北市議員王鴻薇接獲黎順里陳情，今天下午舉行記者會，里長卓秀娟及里民高舉「透明公平，儘速修法」、「回饋不公，市民不服」等手舉牌，抗議二殯回饋金制度不公。

王鴻薇表示，黎順里與二殯距離僅約1公里，每年清明掃墓時節，黎順里內的崇德街從清晨5點半開始每隔3至5分鐘就有掃墓公車發車經過，8天內共計增加4000多班公車，里民長期受到空氣、噪音、交通負擔，卻領不到任何回饋金補助，反觀大安、信義、文山3個區59個里都有回饋金，「連遠在中正紀念堂距離5公里外的里都，實在說不過去。」

黎順里里長卓秀娟表示，二殯回饋金10年來回饋里民的金額從2011年的1900萬，到今年已增加到2700萬，但黎順里距離二殯僅1公里，卻半毛錢都沒有，回饋金分配不公，希望修改自治條例將黎順里納入回饋範圍，並盡速將回饋金撥給黎順里辦公處，回饋里民。

里民黃先生說，里內有2萬6500多座墳墓，掃墓期間一大早就有人放歌、燒紙錢，里內住戶都不敢開窗，北市府連2、3公里以外的里都有提供回饋金，為什麼僅距離1公里的黎順里沒有？

殯葬處副處長王文秀解釋台北市立殯儀館回饋地方自治條例規定，殯儀館回饋金補助範圍包括殯儀館所在行政區以及所在地同心圓1公里範圍內，黎順里距離二殯1074公尺，不在回饋金補助範圍，會納入里民意見，在7月中旬以前邀集專家學者召開權重會議，研議是否修法納入補助。

(中時 )