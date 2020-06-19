天氣炎熱，近來不少民眾反映被冷氣機滴水濺濕頭髮或衣服，甚至在夜裡因滴水聲吵到難以入眠，若遭檢舉冷氣機滴水，經勸導後逾7天未改善，北市環保局將依《廢棄物清理法》開罰，最高可處6000元罰鍰。

環保局去年共稽查564件冷氣機滴水，6至8月高峰期占了343件，環保局環清科長黃寬助表示，冷氣機滴水稽查難度極高，尤其夜間能見度低，高樓層滴水幾乎難以判斷，也不便在半夜查看打擾，通常是民眾檢舉和巡查發現，希望民眾可以自主檢查，減少冷氣滴水問題。

黃寬助表示，時序進入夏天，不少住戶和店家去年入冬後沒有開冷氣，期間老舊水管可能鬆脫、破洞或被風雨吹落，一時不察，最近開冷氣卻發生滴水情況。

他說，一旦發現冷氣機滴水，環保局會先予勸導改善，逾7日改善期滿再複查，如仍發現滴水，則依《廢棄物清理法》處以1200至6000元罰鍰。

環保局提醒民眾，在使用冷氣機前，應先檢查冷凝水排水管線有無脫落與破損並加強修護，另外冷氣機安裝時，盡量選擇構造堅固或有附安裝架的產品，確保安裝品質，室外機出風口避免直吹左鄰右舍，機體後至少留30公分散熱空間，且使用專用插座及迴路確保安全，公寓大廈得設共同排水管供各住戶接管排水，冷氣機應加裝排水管，確實接入屋內既有排水孔或水溝內，如無排水孔或水溝設施，可將排水管接至陽台或室內，再以容器盛裝，但記得隨時清除，防止病媒蚊孳生。

(中時 )