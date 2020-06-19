日本知名諧星雙人組「霜降明星」，成員之一晟也爆出桃色醜聞，他被一名人妻公開脫褲露出性器官DIY的截圖，怒斥遭到性騷擾，對此晟也反擊表示自己被對方陰了，更指出對方也有DIY給他看。

晟也進入演藝圈七年，靠著演出日劇收視冠軍《提修斯之船》爆紅，正當走紅之際卻陷入桃色糾紛，根據《週刊文春》報導，他被踢爆在網路搭訕已婚女子，視訊聊天時做出自慰動作，遭對方截圖控訴性騷擾，而且次數達2次，對此晟也解釋彼此都有需求，才答應用此形式進行，坦若對方覺得噁心，為何還要視訊第二次，更強調當下知道對方有截圖，但以為是喜歡自己才這樣做，直呼：「根本被陰了。」至於被對方踢爆，他推測是沒回覆對方訊息導致。

事後女方做出回應，她表示視訊時並沒有要求對方自慰，會聯繫對方在於自己是粉絲而已，並強調早有家庭，絕不可能有違反道德的想法，不過消息曝光後似乎怕模糊焦點，「霜降明星」原定錄製東京電視台直播節目也喊卡，也讓人擔憂是否影響接下來的演藝事業。

(中時電子報)