隨著疫情趨緩，防疫新生活開始，除了勤洗手、保持社交距離、適時戴口罩之外，提升自我免疫能力也是重要的防疫方針，攝取足夠的營養很重要，對於端午節大家愛吃的粽子，八里療養院營養師教你如何吃才能健康又安心。

八里療養院營養師柯曉彣表示，常常聽到有人為了減肥不吃飯，所以包著滿滿糯米的粽子也不敢吃，肚子餓了吃些餅乾和麵包等小點心果腹，提醒大家米食是提供能量及穩定血糖的良好食物，相較於其他精緻麵食隱藏大量油脂、過多的蛋白質及許多的糖，長期下來更容易造成肥胖及相關慢性疾病。

民眾不妨試著把粽子當正餐，一餐只吃一小顆，另準備一至二道炒蔬菜或蔬菜湯及一份水果搭配食用，不僅增加飽足感，也能避免粽子一顆接一顆導致熱量破表。

此外，粽子選擇也很重要，首選糯米混加五穀米、糙米或紫米，餡料加入香菇、杏鮑菇、竹筍等蔬菜的粽子，能補充維生素B群、纖維質和植化素。對於麩質過敏者也可以安心食用粽子。

防疫期間網傳「多吃某某食物，可以治療新型冠狀病毒」，營養師提醒食品沒有治療疾病的效果，其實均衡飲食，規律運動，保持正常作息才是提升免疫力對抗疾病的方法，應依循正規醫療管道，配合醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫。

(中時 )