先前新冠肺炎疫情趨緩，但在大陸似乎又開始有第2波疫情，根據大陸衛健委報告，在17日時新增24例本土確診案例及4名境外移入病例，其中本土病例部分，北京21例、河北2例還有天津1例，而根據中、美合作的最新研究指出，人體可能永遠無法對新冠肺炎產生抗體。

根據《南華早報》報導，大陸跟美國科學家一起針對新冠肺炎抗體進行研究，他們主要研究疫情爆發初期待在確診病例旁的武漢地區醫護人員，觀察他們是否能夠產生抗體。

研究人員測試超過2.3萬個樣本，其中有25%在某個階段確實有感染新冠病毒，不過截至4月時僅有4%產生抗體，因此他們獲得結論指出，「人體不太可能產生長效且具保護性的新冠肺炎抗體。」該篇論文也已經刊登在生物醫學網站「MedRxiv」上。

而這項研究似乎跟先前以為患過病之後就會具有免疫力，接下來便不會受到感染的說法背道而馳，提醒大家還是要保護自己，在無法維持社交距離的地方要戴著口罩。

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(中時電子報)