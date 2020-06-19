中鋼(2002)董事長翁朝棟今日表示，目前各鋼廠陸續減產控制供給面，以及原料行情居高不下支撐鋼價，加上疫情逐步趨緩將帶動汽車、機械等鋼鐵下游產業逐步回暖，估計在6月將是鋼價停損點，中鋼在7、8月鋼價均調漲，第四季迎旺季期望營運可轉盈。

中鋼今天召開股東會，董事長翁朝棟於會後接受採訪時表示，今年以來的最大問題在於鋼價過低，不過6月將是一個價格停損點，第三季隨著鋼價、需求慢慢回溫，估計公司最快9月可轉盈，第四季伴隨著傳統旺季，加上各國大力紓困、刺激需求，國內則有台商回流、離岸風電加持，獲利表現有望進一步成長，恢復過往水準。

翁朝棟指出，近兩年來鋼價持續低迷，主要因為中國、印度等地持續供過於求，但今年第二季來受惠全球各大鋼廠致力減產或關閉部分高爐，中鋼也減產10%，整體鋼鐵市場供給逐漸回穩。

原料方面，中鋼董事長翁朝棟表示，國際鐵礦砂價格創近期新高，每噸突破100美元；中鋼7月內銷盤轉漲，中國大陸寶武鋼、鞍鋼也反映原物料價格而調漲盤價。

展望後市，各國祭出振興措施，汽車、機械等鋼鐵下游產業逐步回暖，尤其汽車扮演火車頭，看到中國車市已明顯回溫，歐美市場緩步復甦，台灣則有台商回流建廠，政府推動前瞻基礎建設，以及離岸風電用鋼需求。預計鋼鐵業整體呈現Nike型復甦。

中鋼董事長翁朝棟表示，6月是一個價格停損點，第三季隨鋼價、需求回溫，最快9月可轉盈，第四季受惠傳統旺季，加上各國大力紓困、有望刺激用鋼需求更明顯回溫。不過，若爆發第二波疫情，必將影響產業，期望疫苗、藥物問世消除不確定性。

(時報資訊)