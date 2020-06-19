受惠於逐漸放寬防疫封鎖措施，英國5月零售銷售額反彈力道意外強勁，惟公共債務創下歷史新高，且對國內生產毛額（GDP）的占比甚至超過100%。

英國政府周五公布，英國零售銷售額繼4月暴跌18.0%後，5月較4月大增12.0%，達到市場的預測高標，並創下史上最強勁的月增幅，但與去年同期相比仍下滑13.1%，不過還是較市場預估的年減17.1%緩和許多。

排除燃油之零售銷售額月增10.2%、年減9.8%，均優於市場預估的月增4.5%與年減14.4%。非食品零售額月增23.7%、年減42.1%。服飾店銷售額受到衝擊最大，5月銷售額暴跌逾60%。

英國央行總裁Andrew Bailey周四表示，英國上半年的經濟萎縮程度，似乎小於他上個月所擔心的情況，但這未必代表會出現強勁的反彈。

此外，英國5月公部門淨債務達到552億英鎊，超出4月下修後的485億英鎊、創下歷史新高，且是去年同期債務的9倍之高。5月公共債務的GDP占比突破100%，為1963年以來首見，當時英國還在償還二戰時期的費用。本財政年度前兩個月（即4、5月），英國公共債務達到1037億英鎊，較去年同期多出870億英鎊。

(時報資訊)