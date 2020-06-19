納斯達克ISE全球資安指數（HXR）19日觸新高位置，追蹤該指數的國內ETF－國泰網路資安（00875）19日跳空上漲逾1.5％。國泰網路資安經理人游日傑指出，資安名列「國家6大核心戰略產業」之一，而全球投入網路資安領域的被動投資金額已逾45億美元，顯然是布局5G、AI等未來科技前的「超前部屬」。

游日傑表示，網路安全可望成為下一個奔馳10年以上的黃金產業。而在投資市場上，以全球前三大資安ETF合計，全球投入網路資安領域的被動投資金額已超過45億美元，累計金額較股市表現更快創出新高，顯示國外資金在佈局5G、AI等未來科技之前更看好資安，搶先進駐。

觀察國際上重要資安個股表現，有多家近期陸續出現翻倍的漲幅，包括Zscaler為微軟、Youtube、臉書等大廠進行獨門的資安控管，其營收、新增訂單過去三年年成長逾50％，2019年以來累積報酬率達170％；而Fastly則主攻電商、社群支付的金流及資訊流數據傳輸防護，Spotify、推特皆為其客戶，過去一年半的股價報酬達199％。

法人表示，欲參與全球龐大資安商機，可鎖定國際的資訊安全指數，如納斯達克ISE全球資安指數（HXR）即為代表性指數。其自2010年發佈來，歷經4次波段大跌超過20％，平均跌幅約28.2％，但觸底後上漲趨勢平均可持續22個月，不僅再收復前高，整體彈幅平均達106.7％。

本次疫情致HXR指數最多拉回約32％，與前述拉回幅度約略相符，惟目前僅反彈約3個月，後續發展空間不小。國泰網路資安ETF為目前國內唯一資安ETF，即追蹤HXR指數。專家認為，可趁修正回調之際加碼布局；對波段操作者來說，拉回就是買點，長期投資者則可以定期定額方式。

(工商 )