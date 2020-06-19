雖然各國疫情逐漸趨緩，陸續重啟經濟活動，不過市場仍有二次疫情爆發疑慮，全球股市漲跌互見，反觀台灣，大盤指數與櫃買指數卻上演兩樣情，台股櫃買指數近期漲勢凌厲，近一周強勢上漲3.74％，大盤僅上漲0.11％，櫃買指數的強彈連帶台股中小型基金績效也水漲船高，觀察投信132檔台股基金（未含機構法人型）近一周有8檔強勢基金打敗櫃買指數。

以團隊績效來看，群益投信旗下有群益店頭市場、群益長安、群益葛萊美三檔基金上榜表現最佳，野村投信有兩檔野村優質-累積型、野村高科技表現其次，其他投信各一檔分別是街口中小型、日盛首選、國泰科技生化。

群益投信表示，櫃買指數中小型電子類股仍具產業題材，在內外資持續做多之下，櫃買指數後市表現仍可期。台股行情持續發熱，最需要中小型股續航，不過，接下來的操作難度將更高，投資操作上仍建議以選股為主，而對一般投資人而言，建議不妨以台股基金來介入布局，一來透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，二來也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益店頭市場基金經理人王耀龍認為，時序來到6月底，集團作帳股與漲多籌碼較重之個股股價震盪加大，後續仍以具備產業與營運成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長之類股為投資主軸。在投資布局方面，科技股仍是接下來的投資主軸，最值得關注的四大產業分別為半導體、5G基地台與通訊設備、物聯網和雲端產業，以及AI人工智慧。

群益葛萊美基金經理人吳胤良強調，歐美股市反彈，台股也收復季線，過去經驗，當股市站上季線後，後續仍有行情可期，短期先挑戰上波重挫的跳空缺口。持續關注經濟數據及消費產品的需求下修情況，短線仍以疫情受惠概念股及跌深的績優股為主。

(工商 )