新冠病毒大流行已成為歷史記錄的全球性危機，破壞經濟常態、社會秩序，企業營運方式更是發生根本變化，全球三大評等機構之一穆迪最新特別報告分析，儘管現在還不知道擺脫危機的確切途徑，這攸關疫苗開發或治療的成功時機，但很明白看出，此波疫情危機將影響六大領域，其未來趨勢也隱然若現，接下來幾年中，就信用環境而言，這些趨勢應會影響整個美國和中國大陸的信用狀況，包括公共領域和民營部門。

穆迪認為，新冠疫後出現的「新常態」，包括增長前景疲軟，利率長期偏低，全球貿易分散，ESG關注上升，技術創新需求，以及政府與社會之間的互動態樣。

穆迪分析的疫後六大新常態，包括：第一、多數主要經濟體的長期增長恐會減弱：即使有大量的政策支持，經濟體也可能無法避免長久的損害，投資可能減少，長期失業恐怕持續增加，新興經濟體與發達經濟體之間的經濟差距可能會擴大。

第二、利率將長期保持偏低水平：當前的危機正在延長極低的利率環境，自金融危機以來一直明顯偏低的利率趨勢持續下去，包括寬鬆的信貸供應，以及較高的公共和私人債務水平。

第三，全球貿易將變得更加分散：保護主義趨勢會加速，反全球化會進一步加重，導致投資和技術轉讓的新限制，

第四，消費者習慣的改變將加速技術破壞：數位轉型的成功與否會成為企業下一階段的成長動能。消費者習慣的改變，有些只是暫時的，例如增加線上購物，部份改變將會持久，例如在家工作（WFH）使得辦公空間的需求降低，航行旅行、公共交通，以及店內購物和現場娛樂的需求減少。在這種新環境中，最大的技術公司將擁有明顯的優勢。

第五，政府將有新的社會任務：「大政府」的模式浮現，會有更多的監管，特別是被視為國家安全、自給自足至關重要的議題，例如公衛設備的自產自銷，然而，不平等現象的加劇可能會導致社會凝聚力下降。

第六、隨著信用相關性的提高，環境，社會和治理（ESG）風險將更加受到關注，公共衛生危機擴展到其他可能產生重大影響的問題，例如氣候變化，都將納入ESG領域。

(工商 )