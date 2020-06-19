劉德華（華仔）向來很疼愛粉絲，18日也是他後援會「華仔天地」成立32年，每年舉辦活動與歌迷一起見面的他，但今年因為新冠肺炎肆虐全球，華仔未能與粉絲如往年般面對面慶祝，但他特別錄製短短2分鐘的影片，除了唱歌和新片預告片段首曝光外，還給如同家人的歌迷，親寫深情的「家書」，並分享了跟8歲女兒Hanna合力創作送給太太朱麗倩的畫作。

當日錄製現場的工作人員人數有限，連推蛋糕出來的時刻也由華仔一手包辦，最後更由吉他手伴唱生日快樂歌，與各地歌迷網上歡度了一次難忘的華仔天地歌迷會週年聚會。

他近來除了準備做新工作籌備外，華仔還透露前後跟太太和女兒共度了兩個愉快的生日，其中給太太的生日禮物更是他與女兒合力創作的愛心畫作，十分溫馨。華仔大方分享這陣子與女兒上網自學畫畫，所畫的幾幅作品，大讚女兒具畫畫天份，笑說「比自己畫得更好」，華仔也形容女兒與粉絲都是他的心肝寶貝，讓歌迷樂開懷。

華仔一連唱5首歌曲包括〈月亮代表我的心〉、〈笨小孩〉、〈我知道〉、〈一起走過的日子〉等及播放三部新片的精彩預告包括《熱血合唱團》、《拆彈專家2》、《香港地》( 暫名）等， 其中《香港地》片段更首度曝光，雖然只是短短數十秒，但已讓大家期待 。被問及最愛的三部電影時，華仔坦言想再演一次雷洛和留長髮演《天若有情》這些經典角色，還有《瘦身男女》，可惜要增肥再扮肥佬很艱難。

此外，「華仔天地」成立至今，除了不定時舉行歌迷聚會外，大家還兼任義工四出幫助弱勢社群。而疫情期間「劉德華慈善基金」更捐款給不同團體，如購買飯券送贈給社會基層，派發防疫物資，向有需要的人士伸出援手。

(中時 )