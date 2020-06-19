新冠肺炎重症患者，經治療從鬼門關活過來，卻在出院後出現「疲勞又喘」的症狀，胸腔暨重症醫師黃軒表示，這可能是「病毒後疲勞症候群（PVFS）」，如果有這8個症狀要注意，並保持放鬆生活，確保休息足量。

黃軒分享，世衛（WHO）估計，每20個新冠肺炎的患者，就有1人需重症治療，一般6周會恢復，症狀輕者約2周恢復。但英國專家認為，重症患者需12到18個月才可能恢復正常生活，即便是輕症患者，他們的「疲勞」程度也遠超出WHO的預期。

黃軒表示，被新冠病毒重度感染的人，多少會產生運動耐力障礙、神經認知功能障礙及注意力集中能力受影響，這在醫療領域稱為「病毒後疲勞症候群」。主要出現的症狀有，酒精耐受不良、搖晃、常頭痛、難長時間維持直立姿勢、肌肉疼痛、喉嚨痛、溫度控制問題、勞累症狀加重。

黃軒指出，另外也可能會出現不想動、一直睡的症狀，導致因疲勞而無法正常工作，但這是身體對傳染病過度耗損身體後出現的反應，透過這些方式恢復體力，因此可能導致睡眠時間比平常長，或想在白天一直睡。

黃軒表示，病毒後疲勞症候群沒有特效藥，最好的處理方式就是「生活放鬆」，確保充足休息、避免壓力過大，並多吃蔬菜水果以及多補充水份，太刺激的食物和大餐就暫時先不要吃，避免造成身體負擔。

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(中時電子報)