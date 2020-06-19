中興國小紙圖書館19日重新啟用，新的紙桌椅、書架進駐，圖書館變得更活潑有趣。（巫靜婷攝）

大樹造型紙展示架進駐，中興國小紙圖書館增添活潑氛圍。（巫靜婷攝）

回收瓦楞紙再生製成書籍展示架，圖書館變得新奇有趣。（巫靜婷攝）

回收瓦楞紙再生製成桌椅，不僅耐重實用、可拆解收納，更具環保教育意義。（巫靜婷攝）

回收瓦楞紙再生製成桌椅，不僅耐重實用、可拆解收納，更具環保教育意義。（巫靜婷攝）

正隆公司、大園汽電共生公司及山隆通運公司攜手合作，2014年在苗栗縣銅鑼鄉中興國小成立全台首座「紙圖書館」，歷經6年時光，原圖書室遷移，設備多有缺損，正隆公司得知後啟動整改重置工作，19日重啟紙圖書館並辦理揭牌儀式，捐贈二手書、益智紙材、紙桌椅、紙書櫃等，讓圖書館變得漂亮又有趣。

從事造紙及紙加工產業的正隆公司，秉持回饋鄉里的初衷，2014年4月2日選在鄰近苗栗廠的中興國小成立第1座紙圖書館，以「閱讀、環保、珍惜、感恩」為主軸，希望培育學童為環保種子，今年3月底基金會到校頒贈獎助學金時，發現紙圖書館設備多有缺損，便協助校方進行設備更新。

正隆關懷兒童基金會執行長李春和表示，6年來正隆公司陸續為全台學校量身訂做17座紙圖書館，19日再捐贈中興國小紙桌椅、紙書櫃及大樹造型展示架，全用回收瓦楞纸再生製成，不砍樹更環保，具有「節能減碳、資源再利用」的教育意義。

李春和指出，紙桌椅、紙書架雖然看起來輕巧，卻是非常堅固耐用，木頭造型紙椅DIY組合後，耐重達120公斤，紙桌桌面也能拆開更換，多功能用途曾在台中花博展示供現場民眾體驗。可愛的紙桌椅為校園增添許多美意，學童表示，舒服的環境會讓人想多來圖書館看書。

獲贈的紙書櫃與大樹展示架未來可展示每月主題書籍，校長李國海感謝企業熱心公益，拋磚引玉提升學校的教學環境，他表示，未來可借助圖書館主要設施，針對環境保護等重要議題，對學生進行教育宣導，也鼓勵老師帶領學生到圖書館閱讀加強學習。

(中時 )