兆豐銀行石姓女行員，利用任職新店分行時經手信貸、房貸業務，夥同許姓前夫及地政士，以灌水抬高價格的不動產交易契約書向銀行詐貸3億元，台北地檢署聲押許男，台北地方法院認定許涉嫌重大，裁定羈押禁見。

檢調發現，石姓女行員在2015年6月任職兆豐銀行新店分行，當時大台北地區房地產交易熱絡，石女及許姓前夫認為有利可圖，於是與周姓等5名地政士夥同房仲及人頭購買不動產，再將買賣契約的價金灌水5成到1倍，向兆豐銀新店分行申貸。

(中時 )