《杏林醫院》電影最終版海報。（海樂提供）

《紅衣小女孩》與《女鬼橋》大獲成功後，又有台灣都市靈異傳說將搬上大銀幕。這次是取材網友票選第一名鬼屋-杏林醫院，以知名的廢棄杏林醫院為故事背景，經歷多起恐怖事件後，變成荒廢地點的驚悚過程。

《杏林醫院》劇情講述台南最負盛名的法師帶隊，帶領想觀落陰尋親的人們，在踏入醫院，曾經在這發生的過往，逐漸湧上眼前。不料，醫院陰氣太重，壓的眾人喘不過氣；被無法投胎的怨魂糾纏，生死危在旦夕。

《杏林醫院》在去年發佈前導預告，洗腦的駭人音樂，成功勾住網友對電影的好奇心。正式版預告揭露更是震撼耳目；預告甫開始，護士朱芷瑩就因壓力過大跳樓自殺，緊接著林柏宏則帶領著多位尋親者，在醫院各個角落尋找過世親人。廢棄醫院充滿淒涼感、停屍間、手術台都陸續曝光。陰陽交界生死難料，鬼門已開神佛盡散；鬼影在片中若隱若現，挑戰觀眾心臟耐懼指數。

預告發佈後，許多網友紛紛留言想前往醫院實地探險；但片商強烈呼籲，由於杏林醫院仍屬個人資產所有，進入屬於非法行為，請網友勿以身試險。想挑戰可等電影上映進戲院試膽即可，《杏林醫院》7月24日在台上映。

(中時 )