德翔海運今年委託台船(2208)進行1,800TEU級貨櫃輪的脫硫洗滌器(scrubber)加改裝作業，首艘「TS PUSAN」加裝脫硫塔案昨日完工，修繕完成後將可符合「IMO 2020」的國際船舶硫氧化物(SOx)排放量要求。

國際海事組織(IMO）今年元月起實施一項新的法規「IMO 2020」，規定全球船舶用燃料硫含量不得超過0.5％，比較先前法規限制的3.5％，大幅減少排氣硫氧化物的含量。現行營運船舶大致計有三種方法來因應「IMO 2020」：一、改用低硫燃料，但是燃油成本確大幅增加；二、為使用液化天然氣等動力，但是主機等相關需更換所費成本又太高；三、加裝scrubber脫硫器廢氣淨化系統，亦是此次施修船舶採用方法。

德翔海運本次加裝脫硫器共6艘1,800 TEU級全貨櫃輪，有關脫硫塔相關設計、施工圖說、施工工序與工法等皆是台船與各方單位通力合作，順利完成加裝案。台船基隆廠經歷首輪「TS PUSAN」改裝經驗後，後續5艘同型船加裝脫硫器工程將事半功倍。

(時報資訊)