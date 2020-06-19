蘋果新機在下半年齊發，且公司多元化產品佈局發酵，全球PCB龍頭廠臻鼎-KY(4958)無畏全球新冠肺炎疫情，下半年旺季還是一樣旺。臻鼎-KY預期，今年營運仍是逐季成長，第4季是全年營運高峰，今年業績可望比去年好。

中美貿易戰自107年開打，致使108年全球經濟情勢動盪，臻鼎-KY發揮產能、品質及技術優勢，以輕、薄、短、小、高(高頻高速)、低(低汙染低損失低耗能)、多(多功能)、快(快速)、精(公差小)、美(美觀)、細(細微)、智(智能)研發方向，在5G、物聯網、車聯網、工業互聯網及人工智慧掌握電子產品發展潮流與趨勢。

臻鼎-KY並與品牌廠擴大多款新產品線，公司也持續推進汽車電子領域的研發及布局，在多元化產品及客戶涵蓋全球一線大廠下，讓臻鼎-KY全球PCB龍頭寶座愈坐愈穩。

儘管第1季因新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後復工，臻鼎-KY憑藉董事長沈慶芳在廠區積極採取嚴格防疫措施，獲得當地政府力挺復工，加上公司密切與上游材料商及下游客戶溝通，在復工後能夠維持材料供應及出貨順暢，讓第1季及上半年業績表現不俗。

今年第1季稅後盈餘8.71億元，年成長1.28倍，每股盈餘0.97元，前5月合併營收353.95億元，年成長3.61%。

相較於多數電子廠商因疫情及產業透明度偏低，謹慎看待下半年旺季，臻鼎-KY因產品佈局多元，且下半年美系客戶新機將上市，審慎樂觀看待下半年。

臻鼎-KY表示，下半年旺季還是一樣旺，業績可望逐季成長，第4季為全年營運高峰，業績可望比去年好。

值得一提的是，面對宏觀經濟下行風險，臻鼎-KY持續加強對財務風險的管控，隨時進行檢討調整，提高資金使用效率，保障充足的現金流，截至108年底，公司負債比率為35%，優於市場同業水準。

臻鼎-KY今天股東會通過每股配息4.5元，並完成董監事改選，新任董事為沈慶芳、富士康法人代表游哲宏、李鍾熙、李定轉，以及3席獨立董事，分別為周志誠、簡禎富及李啟賢。

(時報資訊)